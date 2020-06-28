شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحتفل بإنجاز ليفربول برقصة صلاح ويؤكد: الفرعون جعل أفريقيا كلها فخورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر تطبيق تيك توك، بتتويج الدولى المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول بالدورى الإنجليزى بنشر فيديو للفرعون يرقص أثناء تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا وعلقت قائلة، "جعل أفريقيا كلها فخورة".

وواصل محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب فى سجلات كرة القدم العالمية، وذلك بعد مساهمته الفعالة فى تتويج ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما، وحقق ليفربول اللقب مساء الخميس، بعد سقوط مانشستر سيتى الوصيف ضد مضيفه تشيلسى بخسارته بنتيجة 1-2، ليضمن "الريدز" الظفر بالبريميرليج بصدارة بلغت 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن الفريق السماوي، وذلك قبل 7 جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح صلاح أول لاعب مصرى يتوج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز على مدار تاريخ المسابقة، وتعد تلك المرة هى الثانية التى يشارك فيها فى فوز فريقه باللقب لكن المرة الأولى التى حققها تشيلسى فى 2015 خرج إعارة إلى فيورنتينا الإيطالى ولم يتواجد مع الفريق الفائز بالمسابقة.

صلاح يعد ثانى عربى يظفر بالدورى الإنجليزى بعد الجزائرى رياض محرز الذى حققه رفقة ليستر سيتى فى 2016 ومانشستر سيتى بالعام الماضي.

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انضم محمد صلاح إلى جانب زملائه السنغالى ساديو مانى والغينى نابى كيتا والكاميرونى جويل ماتيب لقائمة كانت تضم 15 لاعبا أفريقيا فازا من قبل بلقب البريمييرليج.

ويعد الإيفوارى ديديه دروجبا هو أكثر لاعب أفريقى فاز باللقب بواقع 4 مرات رفقة تشيلسى يليه مواطنه يايا توريه بـ3 بطولات مع مانشستر سيتي.

وبات صلاح خامس لاعب أفريقى يستطيع الجمع بين لقبى البريمييرليج ودورى أبطال أوروبا فى مسيرته بعد دروجبا ومواطنه سالمون كالو والغانى مايكل إيسيان والنيجيرى جون أوبى ميكيل، وقد حقق هذا الرباعى هذه المعادلة رفقة تشيلسي.