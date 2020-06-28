شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأهلي يرش ملعب التتش قبل انطلاق مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ لاعبو النادى الأهلى التوافد على مقر القلعة الحمراء بالجزيرة استعداداً لخوض التدريبات اليومية، بعدما عاد الفريق الأحمر إلى تدريباته الأربعاء الماضى عقب فترة توقف طويلة استغرقت مائة يوم تقريباً منذ توقف النشاط الرياضى فى منتصف مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقام العاملون برش ملعب التتش بالمياه تمهيداً لبدء المران، ويخضع لاعبو الأهلي وعناصر الجهاز الفنى والإدارى والطبى اليوم، الأحد، لمسحة الكورونا الثانية بمقر النادى بالجزيرة، بعد أن أثبتت المسحة الأولى سلبية جميع العينات التى تم الحصول عليها من جهاز الكرة بالأهلى، وينفذ مسئولو الأهلى الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد العودة للتدريبات، فى الوقت الذى يتواجد 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، ويتم تقسيم اللاعبين للتدريب على مجموعتين، ويتم التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب.



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