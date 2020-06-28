شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته بتورتة بشعار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمر السعيد، مهاجم الزمالك، صور احتفال زوجته بعيد ميلاده الذى صادف الثلاثاء الماضى، عبر حسابه على إنستجرام مع تورتة بشعار نادى الزمالك وعلق قائلا، "شكراً ياحبيبتى وربنا يخليكى ليا انتى وتاتى وربنا ميحرمنيش منك ابداً".

وبدأ عمر السعيد مسيرته الكروية فى نادى الزرقاء حتى صيف 2013، وانضم إلى فريق مصر المقاصة وشارك فى 6 مباريات ولم يسجل، قبل أن يلتحق بفريق وادى دجلة، ليشارك فى 12 مباراة سجل خلالها هدفين.

انضم عمر السعيد إلى الإنتاج الحربى فى موسم 2016، ليبدأ فصلا مهماً فى مسيرته الكروية، ليشارك فى 39 مباراة سجل خلالهم 13 هدفاً، ثم انضم إلى فريق الجونة ليشارك فى 42 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.

فى موسم 2019 التحق عمر السعيد بنادى الزمالك ليشارك فى 50 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 آخرين، واستطاع أن يحصد مع الزمالك بطولة كأس مصر والكونفدرالية وكأس السوبر المصرى وكأس السوبر الأفريقى.

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واقترب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من العودة إلى صفوف ناديه السابق وادى دجلة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدى اللاعب موافقة مبدئية على العودة لوادى دجلة عقب خروجه من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك طوال الموسم قبل التوقف الحالى بسبب فيروس كورونا، وينتظر عمر السعيد القرار النهائى بالنسبة لإدارة الزمالك لحسم مصيره من البقاء أو الرحيل للإعلان عن وجهته المقبلة، خاصة أن الزمالك يرغب فى دخول بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى من بينهم عمر السعيد.

فى نفس السياق فإن إدارة الزمالك لم تحسم حتى الآن موقفها من اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون سواء بالبيع أو الإعارة أو الدخول ضمن صفقات تبادلية لحين وضوح الرؤية بالنسبة للدورى سواء باستكمال الموسم الحالى أو إلغاءه وإعلان موعد بداية الموسم المقبل.