مرتضى يصدر بيانا بعد تصدر هاشتاج "الأسد" لتويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا لتوجيه الشكر للجماهير البيضاء على دعمها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيستمر في مواجهة المرتزقة والفاسدين.

وكان هاشتاج "#مرتضى_الأسد_منصور" تصدر الكلمات الأكثر تداولا في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الأخيرة.

وجاء بيان مرتضى منصور كالتالي:

"الملايين الحاشدة الغاضبة تقف خلف الرجل الشريف .. انتهي الدرس ياغبي."

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"كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وفي كل العالم العربي وللأخوة العرب وعلى رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر علي ناديه وعلى قناته الوليدة فانتفض دون توجيه من أحد ليعطي درساً للمرتزقة خادمي الفاسدين الذين يريدون اسكات صوت الحق الذي افزعهم."

"فخرجت الملايين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتبلغهم رسالة أن الأسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر فهى ليست معركته وحده بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف واعتقد الاغبياء انهم يستطيعون اسكات صوت الحق."

"أطمأنكم انني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي ضد هؤلاء المرتزقة حماة الفاسدين مهما كلفني ذلك حتى لو كان حياتي أو حريتي وتأكدوا جميعًا أن من حُسن حظنا أن حاكم هذا الوطن الزعيم عبد الفتاح السيسي لن يسمح بفاسد بيننا ولدينا نائب عام شريف ومحترم وقضاء شامخ عظيم اطمئنوا على وطنكم وفي النهاية سأظل أكشف وأفضح هذه العصابة الاجرامية التي اساءت لمصر والمصريين."