مرتضى يصدر بيانا بعد تصدر هاشتاج "الأسد" لتويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا لتوجيه الشكر للجماهير البيضاء على دعمها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيستمر في مواجهة المرتزقة والفاسدين.
وكان هاشتاج "#مرتضى_الأسد_منصور" تصدر الكلمات الأكثر تداولا في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الأخيرة.
وجاء بيان مرتضى منصور كالتالي:
"الملايين الحاشدة الغاضبة تقف خلف الرجل الشريف .. انتهي الدرس ياغبي."
"كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وفي كل العالم العربي وللأخوة العرب وعلى رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر علي ناديه وعلى قناته الوليدة فانتفض دون توجيه من أحد ليعطي درساً للمرتزقة خادمي الفاسدين الذين يريدون اسكات صوت الحق الذي افزعهم."
"فخرجت الملايين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتبلغهم رسالة أن الأسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر فهى ليست معركته وحده بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف واعتقد الاغبياء انهم يستطيعون اسكات صوت الحق."
"أطمأنكم انني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي ضد هؤلاء المرتزقة حماة الفاسدين مهما كلفني ذلك حتى لو كان حياتي أو حريتي وتأكدوا جميعًا أن من حُسن حظنا أن حاكم هذا الوطن الزعيم عبد الفتاح السيسي لن يسمح بفاسد بيننا ولدينا نائب عام شريف ومحترم وقضاء شامخ عظيم اطمئنوا على وطنكم وفي النهاية سأظل أكشف وأفضح هذه العصابة الاجرامية التي اساءت لمصر والمصريين."
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