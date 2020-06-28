رياضة | خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي أن يقوم مسئولو الفريق بحسم مصيره بشكل نهائي سواء بالبقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل أحمد الشيخ عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

Advertisements

وتلقى أحمد الشيخ العديد من العروض في الفترة الأخيرة لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل سواء من الدوري المصري أو الدوري السعودي.

وطلب أحمد الشيخ أن يحصل على مهلة حتى يرد على العروض المقدمة له عقب أن يعرف مصيره مع القلعة الحمراء بشكل نهائي.

وطلب أحمد الشيخ من إدارة النادي الأهلي أن تحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق حتى يقوم بدراسة العروض المقدمة له.