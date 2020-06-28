رياضة | نجم بايرن ميونخ السابق ينتقل إلى الدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونخ السابق ينتقل إلى الدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم الكرة الهولندية ونادي بايرن ميونخ الألماني السابق عن وجهته القادمة بعد ابتعاده عن الملاعب لمدة عام كامل.

ونشر جرونينجن الهولندي صورة روبن بقميصه، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، ليعلن رسميا عودة النجم الذي تخرج من أكاديميته بعد أن انضم إليها في عمر الـ12 عاما.

وأعرب الجناح الهولندي "الطائر" البالغ 36 عاما عن سعادته بالعودة لفريقه السابق، مشيرا إلى أنه استمع إلى نداء الجماهير بـ"الاستماع لصوت قلبه" والعودة عن قرار الاعتزال.

يذكر أن روبن كان قد رحل عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي، بعد 18 عاما قضاها في عالم كرة القدم حقق فيها العديد من الألقاب، على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا.