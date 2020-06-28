شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع مع البدري وغريب لبحث خطة المنتخب الأول والأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول اليوم الأحد و شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، فى حضور محمدبركات مدير المتتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة ووضعها موضع الأولوية ومعرفه ما وصلت اليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية ، كما يعقد المجلس إجتماع فى نفس الوقت مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لمناقشة برنامج الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو والذي حدد الفيفا موعد انطلاقه يوم 21 يوليو 2021.

ويشهد الإجتماع استعراض كل مدير فني للمنتخب الأول و الأوليمبي خلال الاجتماع تصوراته لبرنامج الفريق في ضوء المقترحات الجديده للاتحاد الدولي بشأن المواعيد الجديده للاجندات الدوليه والتي تم ضغطها لتعويض المباريات التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا وضع التصور الذي يتلائم مع المسابقات المحليه وكذلك ارتباطات المنتخب الوطني الأول بهدف توفير افضل اعداد للمنتخب الأولمبي مما يجعله قادرا علي تقديم صوره مشرفه تليق بكرة القدم المصريه في الدوره الاولمبيه بطوكيو ، ومن المقرر ان يحضر الاجتماع الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنه الخماسيه والمشرف علي المنتخب الأولمبي .

كما يبدي كل مدير فني سواء حسام البدري أو شوقي غريب بالإضافة إلى ربيع يايسين المدير الفني لمنتخب الناشئين أرائه فى استئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة ، وعرض التقرير الخاص بالجلسة التى جمعت اللجنة الخماسية مع مدربي الدووري الممتاز وأراء كل مدرب فى استئناف النشاط.