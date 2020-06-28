«فاشل ومثير للاشمئزاز».. صحيفة بريطانية تسخر من إبراهيم سعيد بعد تصريحاته ضد مدافع ليفربول

سخرت صحيفة بريطانية من لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخراً ضد مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك بعد تتويجه بلقب "البريميرليج".

وكان إبراهيم سعيد قد صرح مؤخراً بأنه "يمتلك قدرات ومستوي فني يجعله أفضل من فان دايك"، بالإضافة إلى المميزات التي يمتلكها والتي تجعله أعلى بكثير من المدافع الهولندي بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز"، بجانب "قدرته التهديفية والمهارية".

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية تقريراً سخرت فيه من إبراهيم سعيد، حيث وصفت تصريحاته بأنها "مثيرة للاشمئزاز".

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وأوضحت الصحيفة أن مدافع الأهلي والزمالك السابق انتقل إلى صفوف نادي إيفرتون الإنجليزي، مشيرة إلى أن "فشله جعله لم يحصل على دقيقة مشاركة واحدة حتى غادر الفريق."

وأضافت الصحيفة أنه من الغريب أن يخرج "سعيد" ويقارن نفسه بمدافع بحجم لاعب ليفربول بل يري أنه أفضل منه.

من جانبه، شن موقع "ليفربول إيكو" هجوماً عنيفاً على إبراهيم سعيد، مؤكداً أن "هذا المصري مختلف تماماً عن أسطورة الريدز محمد صلاح."

وأضاف الموقع أن "سعيد" فشل في الحصول على دقيقة واحدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، معرباً عن استغرابه من جرأة تصريحات لاعب منتخب مصر السابق والتي قارن نفسه فيها بـ "فان دايك" الذي حقق نجاحاً كبيراً.

ومنذ 17 عاماً، انتقل إبراهيم سعيد إلى صفوف نادي إيفرتون على سبيل الإعارة، إلا أنه لم يكمل فترتها وعاد مرة أخري إلى صفوف الأهلي.