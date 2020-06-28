قناة الزمالك: إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا

أعلنت قناة الزمالك عن إصابة مهاجم الفريق الأبيض السابق والانتاج الحربي الحالي، باسم مرسي، بفيروس كورونا المستجد.
وقال طارق يحيي، مقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، إن مرسي أصيب بفيروس كورونا، مضيفاً أنه سيتم عزله ولاعب آخر أصيب ايضاً، وفقاً لنتائج المسحة التي خضع لها لاعبو الإنتاج الحربي.
من ناحية أخرى، أكد طارق يحيي أن جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي "لا يرغب في استكمال بطولة الدوري الموسم الحالي"، مؤكداً أن "جمهور القلعة البيضاء مع قرار رئيس النادي مرتضى منصور."
وأضاف نجم الزمالك السابق أن القرار الأفضل في الوقت الحالي هو إلغاء الموسم الجاري وبداية موسم جديد في سبتمبر المقبل أو أكتوبر للتأكد من الحد من انتشار الفيروس.
والأربعاء الماضي، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي عن قرار مجلس إدارة النادي بالإجماع بعدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، وذلك حفاظاً علي صحة اللاعبين وخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا.
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