انتقادات من نادال وموراي لجدول استئناف منافسات كرة المضرب

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لندن (أ ف ب) - انتقد البريطاني أندي موراي والمصنف ثانيا عالميا الإسباني رافايل نادال، عبر عمه ومدربه السابق طوني، رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين بسبب جدول استكمال الموسم المعلق لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، لاسيما لجهة تلاحق المواعيد الكبيرة.

وعلقت منافسات الكرة الصفراء، حالها كحال غالبية المنافسات الرياضية، اعتبارا من آذار/مارس الماضي بسبب تفشي "كوفيد-19". وستبدأ المنافسات الاحترافية للعبة لدى المحترفات والمحترفين بالعودة اعتبارا من آب/أغسطس، في ظل إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

لكن الدورات ستقام وفق جدول مكثف، يشمل خصوصا إقامة بطولتي غراند سلام في غضون نحو شهر فقط، هما فلاشينغ ميدوز الأميركية (بين 31 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر) ورولان غاروس الفرنسية (بين 27 أيلول/سبتمبر و11 تشرين الأول/أكتوبر). وفي الأسبوعين الفاصلين بينهما، ستقام دورتان من دورات الماسترز للألف نقطة، هما مدريد وروما.

وفي تصريحات لشبكة "إي أس بي أن"، قال طوني نادال "تجدثت الى +رافا+، وتساوره شكوك حيال أي دورة سيشارك فيها"، معتبرا ان الجدول "غير واقعي، لاسيما بالنسبة الى اللاعبين المخضرمين، غير القادرين على خوض المنافسات على مدى أسابيع متتالية".

ويحمل نادال لقب فلاشينغ ميدوز، ويسعى الى تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس حيث توج 12 مرة. ويبتعد "الماتادور" بفارق لقب واحد كبير، عن حامل الرقم القياسي للغراند سلام، السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا).

وتابع "أعتقد ان ما قامت به رابطة المحترفين بشع بعض الشيء. القرار (بشأن جدول الموسم) يصب في عكس صالح لاعبين مثل رافا أو نوفاك ديوكوفيتش"، في إشارة الى اللاعب الصربي المصنف أول عالميا، والذي أعلن الأسبوع الماضي إصابته بـ "كوفيد-19".

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وفي سياق متصل، أعرب موراي المصنف أول عالميا سابقا، عن خشيته على سلامة اللاعبين في ظل الانتقال بشكل سريع بين أرضية ملعب وأخرى.

وقال "من غير الآمن للاعبين الانتقال مثلا من خوض نصف النهائي أو النهائي في نيويورك (على أرضية صلبة)، واللعب الثلاثاء (أي بعد أيام فقط) في مدريد على أرضية صلصالية، بعدما غابوا عن المنافسات لفترة طويلة".

ودعا موراي رابطة المحترفين الى إعادة البحث في نظام التصنيف العالمي الذي تعتمده، ليأخذ في الاعتبار الظروف التي اختبرتها اللعبة في الآونة الأخيرة.

وأوضح "ربما من المفيد النظر الى نظام تصنيف على مدى عامين في الوقت الحالي، لئلا تتم معاقبة اللاعبين الذين قدموا أداء جيدا في العام الماضي، لكنهم غير قادرين على الدفاع عن نقاطهم بشكل جيد".

وتابع "ثمة دورات كبيرة كل أسبوع وسيكون صعبا على اللاعبين الذين عادة ما يفوزون، الالتزام بخوض هذا العدد من المنافسات. أعتقد ان علينا ان نكون حريصين بعض الشيء مع التصنيف".