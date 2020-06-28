بطولة إنكلترا: غوارديولا يؤكد تكريم سيتي للبطل ليفربول

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لندن (أ ف ب) - أكد المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا ان فريقه مانشستر سيتي سيقيم تكريم "حرس شرف" لائقا بضيفه ليفربول الأسبوع المقبل، بعدما انتزع منه الأخير لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحل ليفربول ضيفا على استاد الاتحاد التابع لسيتي مساء الخميس الثاني من تموز/يوليو، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من البريمرليغ، في أول مباراة له بعدما حسم لقب الدوري لصالحه للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وتوج النادي الأحمر بطلا لإنكلترا هذا الأسبوع، بعد خسارة مطارده المباشر سيتي أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 1-2 في المرحلة الحادية والثلاثين.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة، مع تبقي سبع مباريات فقط.

وأكد غوارديولا الذي قاد سيتي الى لقب الدوري في الموسمين المنصرمين، ان ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب، يستحق التكريم، لاسيما اصطفاف لاعبيه كـ"حرس شرف" للاعبي الفريق المنافس لدى دخولهم أرض الملعب.

وقال "بالطبع سنقوم بذلك (...) سنقوم بتحية حرس الشرف بالطبع".

وتابع في تصريحات السبت "دائما ما نستضيف ليفربول بطريقة مذهلة عندما يأتون الى ملعبنا. لا يمكنهم ان يشكوا، وبالطبع سنقوم بذلك (هذه المرة أيضا) لأنهم يستحقون ذلك".

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وتطرق الإسباني الذي يشرف على تدريب سيتي منذ العام 2016، الى الأداء الذي قدمه الفريق في الدوري المحلي خلال موسم 2019-2020، رافضا أي تلميح الى ان لاعبيه لم يظهروا رغبة بإحراز اللقب للمرة الثالثة تواليا.

وشدد غوارديولا على ان "فريقا (سيتي) يحرز ثمانية ألقاب في الأعوام الثلاثة الماضية لديه الشغف، في كل مباراة، في كل مسابقة، أينما كان. لا يمكن لأحد في هذا البلد ان يقول" عكس ذلك.

وقاد غوارديولا فريقه لإحراز لقب الدوري الممتاز مرتين، ولقب كأس الاتحاد الإنكليزي، ولقب كأس الرابطة ثلاث مرات، ولقب درع المجتمع مرتين.

وحقق سيتي مع غوارديولا في موسم 2018-2019 ثلاثية محلية غير مسبوقة من خلال الدوري والكأس وكأس الرابطة.

وتابع المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني "القيام بما قمنا به في أصعب دوري في العالم هو أمر صعب جدا، لكن لا يمكننا ان نفوز طوال الوقت. كان ثمة فريق استثنائي، وعندما يكون الفريق استثنائيا، ما أدعو إليه هو التعلم منه وتهنئته. الأمر بسيط".

وحقق ليفربول انجازا قياسيا هذا الموسم بحسم لقب الدوري لصالحه مع تبقي سبع مراحل على النهاية.