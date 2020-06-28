شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تمديد تعاقده.. فايلر يختار طريق جوزيه ويرفض سيناريو هروب بيسيرو من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة تفاصيل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد المفاوضات المكثفة التى تمت خلال الساعات الماضية والتى أسفرت عن إتفاق بين الطرفين على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد الذي سيكون لمدة موسم واحد بعدما وقع المدرب السويسري على عقود "أون لاين" خلال تواجده في مسقط رأسه لقضاء إجازة هناك تستغرق عدة أيام وسيعود أوائل الشهر المقبل.

نجح السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى وضع بصمة كبيرة مع القلعة الحمراء وجماهيره بعدما استطاع تحقيق 16 فوز متتالى بالدورى جعله يحتل صدارة ترتيب المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه ، بالإضافة لنجاحه فى إعادة هيبة الفريق المفقودة أفريقيا بالتأهل للدور قبل النهائى من دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز بطل جنوب أفريقيا والذى اخرج الأهلى فى الموسم الماضى بعد الفوز عليه بالخماسية التاريخية فى جوهانسبرج

وقد أدى ثبات مستوى لاعبى الأهلى وظهورهم بشكل جيد وتحقيق الفوز على أى فريق بشكل سهل إلى وصول اكثر من عرض لفايلر سواء من بعض الأندية الخليجية وتحديدا الدورى السعودى والإماراتى ، بالإضافة لبعض الأندية السويسرية، لتضع الجماهير الحمراء يدها على قلبها إلا أن المدرب السويسرى اختار طريق البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الاسبق للأهلى ورفض تكرار سيناريو البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب المارد الاحمر السابق .

فايلر يحبذ الإستقرار ويتمنى أن يكون " خليفة جوزيه " فى تحقيق البطولات مع أبناء صالح سليم ويسطر تاريخا لنفسه خاصة وانه مازال صغير السن يستطيع من خلاله قيادة العديد من الفرق فى المنطقة وبأسعار اكبر من التى يتقاضاها فى الأهلى .

وشهدت المفاوضات الأهلاوية مع فايلر بعض العراقيل في البداية قبل أن ينجح مسئولو النادي في إقناع المدير الفني بالتجديد لمدة موسماً ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الجديد، وأكدت المصادر أن الساعات الأخيرة شهدت اتفاق حول جميع البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام .

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ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عرضاً من أحد الأندية الهولندية التي تلعب في الدوري الممتاز هناك بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم خلال الساعات الماضية، عقب الاتفاق على كافة البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء

الأهلى تعاقد مع بيسيرو عام 2016 فى عهد محمود طاهر وكان وقتها المدير الفنى من المدربين أصحاب الصيت فى مجال التدريب إلا أنه لم يكن موفقا مع النادى الأحمر ونال العديد من الهزائم بالدورى ، ثم جاءه عرضا من نادى بورتو البرتغالى الأمر الذى جعله يرحل دون سابق إنذار خاصة وأنها فرصة ربما لن تأتيه فيما بعض إلا أن الجماهير الحمراء رحبت وقتها برحيله بسبب النتائج السلبية التى حققها معه الفريق بالدورى .

وترى إدارة الاهلي أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء وتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الجديد.