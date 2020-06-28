بقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم الأحد 28-6-2020 بالدوري السوري الممتاز، الذي يعتلي صدارته فريق تشرين برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الوثبة”.

وكالعادة ستبدأ جميع مباريات اليوم في الدوري السوري في نفس التوقيت كما حدث في الجولات الماضية، عند الساعة 17:00 بتوقيت سوريا، 14:00 بتوقيت جرينيتش.

ويواجه متصدر جدول الترتيب “تشرين” نظيره “جبلة” الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة فقط، وسيسعى نادي تشرين إلى تحقيق الفوز الـ16 له في الدوري السوري هذا الموسم من اجل الابتعاد بالصدارة عن الوصيف “الوثبة”.

بينما يقابل الوثبة فريق “النواعير” الذي يسعى إلى تجنب الهبوط إلى الدوري السوري الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن “جبلة” الذي يحتل أولى المراكز المهددة بالهبوط.

وتتوجه جميع الإنظار إلى قمة الجولة بين “الجيش وحطين”، حيث يحتل الاول المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “حطين” الذي يحتل المركز الرابع.

الدوري السوري: جدول مباريات الجولة 22

الطليعة – الجزيرة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الوثبة – النواعير | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

حطين – الجيش | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الفتوة – الكرامة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

جبلة – تشرين| الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الشرطة – الساحل | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الاتحاد – الوحدة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

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