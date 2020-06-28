رياضة | خلاف جديد بين الزمالك وفرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خلاف جديد بين الزمالك وفرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت مصادر صحفية مساء اليوم السبت عن حدوث أزمة جديدة بين مجلس إدارة نادي الزمالك والنجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

أزمة إدارة الزمالك وفرجاني ساسي

وتواصل مسؤولو نادي الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي، من أجل حسم تجديد عقده خلال الفترة الحالية من الموسم لاسيما بعد توقف الدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

وأوضحت مصادر صحفية أن فرجاني ساسي وافق بشكل مبدئي على التجديد لمدة موسمين أخرين، ولكن مع وجود زيادة في عقده الجديد.

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موافقة ساسي جاء بشرط وجود علاوة على وضع شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار، يتيح له الرحيل في حال حصوله على عرض من أي فريق بمبلغ مالي كبير، وبرضى الطرفين، وهو ما يتحفظ عليه النادي الأبيض إلى الأن.

الزمالك يعلن مجددا رفضه عودة الدوري المصري

من جانبه أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك والمتحدث الرسمي باسم النادي الأبيض، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء رفض بالإجماع فكرة إستئناف مباريات الدوري المصري لهذا الموسم، خوفا على لاعبيه من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس إدارته لا يعرف التمييز فقط رفض عودة دوري كرة اليد على الرغم من تصدر فريقه البطولة وكان يتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم، موضحا أن صحة الاعبين فوق كل اعتبار.

وكان الزمالك أعلن رفضه خضوع لاعبيه لعمل المسحات المجانية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد في ظل الرفض التام لمجلس الأبيض لإجراءات عودة الدوري المصري هذا الموسم.