رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نادي إسبانيول، مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع ال32 من بطولة الدوري الإسباني.

وقد فاز الفريق الملكى الجولة السابقة على مایورکا بهدفين نظيفين، بواسطة فينسيوس جونيور وقائد الفريق سيرجيو راموس.

وقد جاء تشکیل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول كالتالى:-

حراسة المرمي: کورتوا.

خط الدفاع : کارافخال، راموس ، فاران ،

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مارسيلو.

خط الوسط : توني كروس ، کاسیمیرو ،

إيسكو ، فينسيوس جونیور.

خط الهجوم : إيدين هازارد، کریم بنزيما.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة فريق برشلونة، وفي حالة فوز الفريق الملكى هذه المباراة سيعود للتتويج بعرشه مرة أخرى.