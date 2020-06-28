رياضة | عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تصدر هاشتاج "مرتضى الأسد منصور" موقع التدوينات "تويتر" والذي أطلقته جماهير القلعة البيضاء تضامنا مع رئيس ناديهم.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقا على تصدر الهاشتاج: " الملايين الحاشدة الغاضبة تقف خلف الرجل الشريف .. انتهي الدرس ياغبي".

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وتابع منصور : "كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وفي كل العالم العربي وللاخوة العرب وعلي رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر علي ناديه وعلي قناته الوليدة فانتفض دون توجيه من أحد ليعطي درساً للمرتزقة خادمي الفاسدين الذين يريدون اسكات صوت الحق الذي افزعهم".

وأضاف رئيس الزمالك : "فخرجت الملايين علي تويتر لتبلغهم رسالة أن الاسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر فهي ليست معركته وحده بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف واعتقد الاغبياء انهم يستطيعون اسكات صوت الحق".

وأختتم: "واطمأنكم انني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي ضد هؤلاء المرتزقة حماة الفاسدين مهما كلفني ذلك حتي لو كان حياتي او حريتي وتأكدوا جميعًا أن من حُسن حظنا أن حاكم هذا الوطن الزعيم عبد الفتاح السيسي لن يسمح بفاسد بيننا ولدينا نائب عام شريف ومحترم وقضاء شامخ عظيم اطمئنوا علي وطنكم وفي النهاية ساظل اكشف وافضح هذه العصابة الاجرامية التي اساءت لمصر والمصريين".