رياضة | موعد مباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحلّ فريق روما ضيفًا ثقيلًا على نظيره ميلان، مساء اليوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويدخل ميلان اللقاء بمعنويات مرتفعه بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق ليتشي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الماضية، وعلى الجانب الأخر يسعى روما لمواصلة انتصاراته، بعد فوزه على سامبدوريا بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة وربع بتوقيت السعودية، السابعة وربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وربع بتوقيت جرينتش.

وستُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث الكالتشيو.

ويحتل روما المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، وبفارق ست نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع، فيما يتواجد ميلان في المركز الثامن برصيد 39 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز السابع بارما.

الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان:-

سيفتقد الروسونيري لخدمات كلا من؛ زلاتان إبراهيموفيتش، وليو دوارتي، وماتيو موساشيو بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيو جابيا، ثيو هيرنانديز، أندريا كونتي، أليسيو رومانيولي

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خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي

خط الوسط الهجومي: هاكان تشالهانوجلو، كاستييخو، جياكومو بونافينتورا

خط الهجوم: أنتي ريبيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع لروما:-

سيغيب عن الفريق الثنائي باو لوبيز وزانيولو بسبب الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: أنطونيو ميرانتي

خط الدفاع: ألكسندر كولاروف، جيانلوكا مانشيني، دافيد زاباكوستا، كريس سمولينج

خط الوسط: برايان كريستانتي، جوردان فيريتو

خط الوسط الهجومي: لورينزو بيليجريني، هنريك مختاريان، جنكيز أوندير

خط الهجوم: إدين دجيكو