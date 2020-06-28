شكرا لقرائتكم خبر عن نصر إبراهيم.. «غول الزمالك» وهداف الثمانينيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر نصر إبراهيم واحد من أفراد الجيل الذهبى للزمالك فى فترة الثمانينات الذين صالوا وجالوا بالقميص الأبيض وأمطروا شباك المنافسين بالأهداف الملعوبة والحاسمة تميز بقدراته التهديفية الكبيرة سواء بالرأس أو القدمين بالاضافة إلى قوته البدنية والتزامه داخل وخارج الملعب، حيث أطلقت عليه جماهير ميت عقبة لقب «الغول».

نصر إبراهيم من مواليد منشية ناصر بالقاهرة فى التاسع والعشرين من أغسطس من عام 1959، ووُلد وسط أسرة تمتلك 9 من الأبناء، 7 من الإناث وإثنين من الذكور، وكان الوالد يعمل فى مجال المقاولات والمبانى.

اما عن مسيرته الكروية مع الفريق الأول للزمالك فبدأت فى موسم 1977-1978 وتم تصعيده من صفوف فريق الشباب بالنادى وهو دون الـ 19 عاماً من عمره بعدما نال اعجاب المدرب زكى عثمان بتألقه فى لقاء القمة بدورى الشباب أمام الأهلى، واستمر نصر ابراهيم على مدار 11 موسماً له داخل أسوار القلعة البيضاء يسجل أهدافاً لازالت عالقة بأذهان أنصار الزمالك.

وأحرز نصر إبراهيم 28 هدفاً بقميص الزمالك منهم 19 هدفاً بالدورى و3 بكأس مصر، و6 أهداف أفريقية أشهرها ثنائية فى شباك نكانا الزامبى عام 1984 كذلك ثنائية أخرى فى مرمى الهلال السودانى فى عام 1985، وهدف شهير فى شباك شبيبة القبائل الجزائرى بنصف نهائى الأندية الأبطال عام 1984، كان له مفعول السحر فى بلوغ القلعة البيضاء النهائى القارى للمرة الأولى ومن ثم الحصول على اللقب ومعانقة الأميرة السمراء

صورة أرشيفية لنجوم الكرة المصرية فى الثمانينيات

كما سجل نصر إبراهيم هدفاً فى تعادل الزمالك بلقاء القمة أمام الأهلى موسم 1983-1984 فى مباراة شهيرة بين القطبين بالجولة الختامية للمسابقة، وتُوج الفريق الأبيض بالدرع اثر انتزاع التعادل فى تلك المباراة، حيث خاض نصر إبراهيم اللقاء وهو مصاباً إلا أن المدير الفنى محمود أبورجيله وقتها أصر على الدفع به.

وساهمت أهداف القناص نصر إبراهيم فى اعتلاء الزمالك منصات التتويج وحصد البطولات والألقاب فى عدة مناسبات كروية كبرى على مدار مسيرته بصفوف النادى الأبيض، حيث حصد لقب الدورى الممتاز فى أولى مواسمه مع الزمالك وأيضاً فى موسمى 1983 -1984 و1987-1988، كذلك حقق لقب دورى أبطال أفريقيا مع الفريق وتُوج معه بلقب أفريقيا للأندية أبطال الدورى فى عامى 1984 و1986، بالإضافة إلى 3 ألقاب لكأس مصر ولقب للأفرواّسيوى،، ليبقى نصر واحد من رموز أبناء الفن والهندسة خلال نهاية السبعينيات وفترة الثمانينيات، فى الوقت الذى لم يكن محظوظاً فى خوض عدد كبير من المباريات بقميص منتخب مصر الأول، بسبب كثرة إصاباته. واعتزل نصر إبراهيم لعبة كرة القدم فى عام 1988 وهو دون الـ 29 عاماً بسبب كثرة الاصابات والتى كان أخرها التعرض لقطع فى الرباط الصليبى فى الركبة لينهى مسيرته مع المستديرة بعد تاريخ حافل داخل جدران ميت عقبة.

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