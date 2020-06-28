شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدرس بيع حسام حسن خارج مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، تسويق حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، من أجل بيعه لأحد الأندية الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمد فرج عامر قد أكد رفض سموحة بيع اللاعب لأحد أندية الدورى السعودى لضعف المقابل المالى فى العرض الذى تلقاه النادى للتفريط فى مهاجمه.

ونفى عامر ما تردد حول وصول عروض رسمية من الأهلى أو الزمالك للظفر بخدمات اللاعب فى الموسم الجديد، مؤكداً على عدم اشتراط سموحة الحصول على 35 مليون جنيه من أجل التفريط فى اللاعب كما تردد من قبل.

وخطف حسام حسن الأنظار إليه جراء تألقه بقميص الفريق السكندرى خلال المواسم الماضية وقيادته خط هجوم سموحة بنجاح.