شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة لاعب الاتحاد السكندرى المصاب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسنت الحالة الصحية للاعب الاتحاد السكندرى المصاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال فترة العزل المنزلى فى الساعات الأخيرة.

وحرص الدكتور عمرو الأشلم، طبيب فريق الاتحاد السكندرى، على عدم ذكر اسم اللاعب المصاب بفيروس كورونا بصفوف الفريق.

وأشار الأشلم إلى أن اللاعب تحسنت حالته بشكل كبير فى الساعات الأخيرة بعد تناول الأودية والحرص على العزل فى منزله، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة أسرته وجميع المخالطين له.

وأظهرت نتيجة الفحوصات وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا عقب المسحة الأولى التى خضع لها فريق الاتحاد السكندرى، الإثنين الماضى، استعداداً لعودة منافسات الدورى المصرى الممتاز واستئناف الموسم الكروى.

وكان وزير الرياضة أشرف صبحى أعلن خلال مؤتمر صحفى قبل أيام عودة النشاط الكروى فى مصر بعد 3 أشهر من التوقف.

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