شكرا لقرائتكم بعد إصابته بكورونا.. محمد عواد يواصل الخضوع لبروتوكول العلاج فى المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمد عواد، حارس الزمالك، الخضوع لبروتوكول العلاج فى المنزل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إعلان الحارس إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، ليفوجئ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض لذا التزم بالتواجد في منزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبي للفريق والحصول على العلاج في المنزل.

فيما تضامن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بالنيابة عن لاعبى الفريق، مع قرار مجلس إدارة النادى والجهاز الفني في عدم استكمال بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم وقال شيكابالا أن لاعبى الفريق ينتابهم القلق والخوف من نزول التدريبات الجماعية، موضحا أنه لا يوجد ضمانات بحماية اللاعبين فى حالة نزول التدريبات ومن الممكن تعرض أى لاعب للإصابة ونقلها لزملائه فى الفريق، أشار قائد الزمالك إلى أن عودة الدورى وضغط المباريات سيعرض اللاعبين للإصابات بعد فترة التوقف الطويلة، معلقا:" مش معقول النادى يجيب لاعب بملايين الجنيهات وبعدين يتعرض للإصابة ويغيب شهور بسبب عودة الدورى فى هذه الظروف"، وحرص شيكابالا على طمأنة جماهير النادى على عواد بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا، قائلا إن عواد بحالة جيدة ولم تظهر عليه الأعراض بقوة الا أنه فى نفس الوقت خالط مؤخرا لاعبين كثيرين فى الزمالك وفى أندية أخرى.

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية وأوضح المصدر أن حارس الزمالك حالته مستقرة.