شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم إسبانيا يحتفلون بالذكرى العاشرة لفوز «الماتادور» بمونديال 2010 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل أيام قليلة من الذكرى العاشرة لفوز منتخب إسبانيا لكرة القدم بمونديال 2010 فى جنوب إفريقيا، اعتبر لاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس، أن «لاروخا» عانى «كثيرا» طوال البطولة.

وأشار بوسكيتس، إلى أن النجاح الذى تحقق بعد الفوز على هولندا فى النهائى كان له «مذاق أفضل بكثير».

وقال نجم برشلونة «تحلم دائما باللعب فى نهائى مونديال، لكن القليل ينجح فى تحقيق ذلك. إنها مرة واحدة كل 4 سنوات، مما يعنى أنه لن يكون لديك العديد من الفرص للوصول إلى هذا الأمر».

وأضاف «لقد عانينا كثيرا، لكن المذاق كان أفضل بكثير».

وردا على سؤاله حول تأثير الهزيمة التى لحقت بالفريق الذى كان يدربه فيسنتى ديل بوسكى، على يد سويسرا فى مستهل مشوار «لا روخا» بالبطولة، أكد أنه كان له تأثير إيجابى على اللاعبين.

وأوضح لاعب البارسا «بالتأكيد لا أحد يريد أن يبدأ بهذه الطريقة بهزيمة فى المباراة الأولى من كأس العالم، لكن الفريق اتحد بشكل أكبر».

وواصل بوسكيتس «كان فريقا ناضجا بالفعل وأدرك أنه لم يعد بإمكاننا التعثر مرة أخرى بأى شكل من الأشكال».

وتابع أنه «فى لحظتين أو 3 من البطولة»، أسعفهم «القدر المطلوب من الحظ» للفوز، وقال «كنا نعلم أن وراءنا بلد بأسره يدعمنا ويتوق إلى تحقيق ما كنا نريده جميعا».

واختتم بوسيكتس حديثه بالتأكيد على أن الخسارة أمام سويسرا كانت «مخيبة للآمال لأننا أردنا أن نبدأ بشكل جيد ونفوز، لكن المفتاح كان أن نجعل أنفسنا أقوياء، وعدم السماح بوجود شكوك بين المجموعة».

فى نفس السياق، استعاد النجمان أندريس إنييستا وإيكر كاسياس، أحد أبرز أعضاء الجيل المتوج مع إسبانيا بلقب مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، ذكرى الانتصار الذى مهد الطريق للتتويج بذاك اللقب، وكان أمام هندوراس بثنائية النجم السابق دافيد فيا.

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وسجل نجم وسط فريق فيسيل كوبيه اليابانى فيديو آخر ذكر فيه كيف كان الفوز حتيما فى ثانى لقاءات «لا روخا» فى المونديال الأفريقى، بعد الخسارة المحبطة فى مستهل المشوار على يد سويسرا بهدف نظيف.

وكادت الخسارة على يد سويسرا أن تعصف بطموحات كتيبة المدرب فيسنتى ديل بوسكى، إلا أن ثنائية دافيد فيا فى شباك هندوراس أحيت آمالهم من جديد، قبل أن يحققوا الفوز فى آخر مباريات دور المجموعات على تشيلى بهدفين لواحد.

بينما نشر كاسياس رسالة مع صورة تعكس مدى التوتر الذى سيطر على لاعبى الماتادور خلال تلك المواجهة التى أقيمت فى نفس هذا اليوم قبل عشر سنوات.

وكتب حارس ريال مدريد وبورتو البرتغالى سابقا «بينما أصلى من أجل عدم السقوط أمام هندوراس.. منذ 10 سنوات»، وذلك فى تعليقه على صورة يظهر فيها داخل النفق المؤدى لغرف خلع الملابس قبل الدخول للملعب مباشرة، وهو ينظر للأعلى.

وأشار إنييستا فى مقطع الفيديو الخاص به إلى أن الأمر كان يتعلق بـ«مباراة فاصلة بعد الخسارة أمام سويسرا»، وهى المباراة التى حسمتها إسبانيا «بطريقة عملية بهدفى الجواخى (فيا)». وذكر قائد برشلونة سابقا أنه بذل مجهودا كبيرا على مدار الأسبوع مع إخصائى العلاج الطبيعى «لكى يصبح جاهزا»، وهو ما حققه فى المباراة التالية أمام تشيلى. وغاب إنييستا عن تلك المباراة، قبل أن يشارك كأساسى فى مواجهة تشيلى، والتى سجل فيها هدفا وحصل فيها على جائزة أفضل لاعب.