شكرا لقرائتكم جوميز يطالب لاعبي الإسماعيلي بالاستعداد لعودة التدريبات فى أى وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على إخطار لاعبيه بضرورة أن يكونوا جاهزين للإستدعاء للمران فى أى وقت حال صدور قرار من مجلس الادارة برئاسة إبراهيم عثمان بإستئناف التدريبات ، حيث حرص الجهاز المعاون للفريق الاصفر على التحدث مع اللاعبين هاتفياً وإبلاغهم بضرورة العودة من السفر للمدن الساحلية التى يقضى بها نجوم الدراويش أجازاتهم فى الوقت الحالى خوفاً من تحديد موعد أول مران وعدم قدرة اللاعبين على الحضور .

ولايزال الغموض يسيطر على أروقة النادى الإسماعيلى تجاه بطولة الدورى، وكشف مصدر بالجهاز الفنى للدرأويش أن الجهاز لم يتلق أى قرار من رئيس النادى بتحديد موعد التدريبات أو حتى موعد إجراء مسحة كورونا التى أجرتها كل فرق الدورى باستنثاء الزمالك والإسماعيلى كما لم يتم إخطارنا بضرورة حضور اجتماع اتحاد الكرة مع مدربى الدورى، كما اشتكى عدد كبير من اللاعبين من استمرار تعليق موقفهم، فلم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة كما لم يتم إخطارهم بموعد عودتهم للتدريبات مثل زملائهم فى الأندية الأخرى بعد شهور من التجميد، كما لم يعلن النادى موقفا واضحا من المسابقة سواء بالعودة وإعلان موعد التدريبات أو بالانسحاب على طريقة الزمالك.

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وكشف مصدر بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن ناديه يعتزم عقد إجتماع هذا الاسبوع لحسم ملف عودة فريق الكرة للتدريبات استعداداً للدورى ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة: " لم نحسم حتى الآن مصير عودة ألفريق لإستئناف مباريات الدورى وبدء التدريبات وإجراء مسحة كورونا ، نفضل عقد إجتماع لمجلس الادارة هذا الاسبوع لمناقشة كل المستجدات ومعرفة موقف اللاعبين الاجانب من العودة للقاهرة وإعلان القرار النهائى".