إصابة "باسم مرسي" بفيروس كورونا

أعلن الكابتن طارق يحي، المذيع بقناة الزمالك،عن إصابة "باسم مرسي" مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي، بفيروس كورونا المستجد.
وقال "يحيي" خلال تقديم برنامج زملكاوي المذاع عبر فضائية "الزمالك" : هناك بعض حالات إصابة ب كورونا ظهرت ضمن صفوف فريق الإنتاج الحربي، وعلى رأس تلك الحالات اللاعب باسم مرسي، بالرغم من عدم ظهور أعراض عليه.
وأوضح ان عدد الإصابات داخل فريق الإنتاج الحربي، ثلاث لاعبين، وأثنين إداريين.
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