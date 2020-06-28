شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يطالب اللاعبين بالاستعداد لعودة التدريبات فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على إخطار لاعبيه بضرورة أن يكونوا جاهزين للاستدعاء للمران فى أى وقت حال صدور قرار من مجلس الادارة برئاسة إبراهيم عثمان باستئناف التدريبات ، حيث حرص الجهاز المعاون للفريق الاصفر على التحدث مع اللاعبين هاتفياً وإبلاغهم بضرورة العودة من السفر للمدن الساحلية التى يقضى بها نجوم الدراويش أجازاتهم فى الوقت الحالى خوفاً من تحديد موعد أول مران وعدم قدرة اللاعبين على الحضور .

ولايزال الغموض يسيطر على أروقة النادى الإسماعيلى تجاه بطولة الدورى، وكشف مصدر بالجهاز ألفنى للدرأويش أن الجهاز لم يتلق أى قرار من رئيس النادى بتحديد موعد التدريبات أو حتى موعد إجراء مسحة كورونا التى أجرتها كل فرق الدورى باستنثاء الزمالك والإسماعيلى كما لم يتم إخطارنا بضرورة حضور اجتماع اتحاد الكرة مع مدربى الدورى، كما اشتكى عدد كبير من اللاعبين من استمرار تعليق موقفهم، فلم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة كما لم يتم إخطارهم بموعد عودتهم للتدريبات مثل زملائهم فى الأندية الأخرى بعد شهور من التجميد، كما لم يعلن النادى موقفا واضحا من المسابقة سواء بالعودة وإعلان موعد التدريبات أو بالانسحاب على طريقة الزمالك.

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وكشف مصدر بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن ناديه يعتزم عقد إجتماع هذا الاسبوع لحسم ملف عودة فريق الكرة للتدريبات استعداداً للدورى ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: " لم نحسم حتى الآن مصير عودة ألفريق لإستئناف مباريات الدورى وبدء التدريبات وإجراء مسحة كورونا ، نفضل عقد إجتماع لمجلس الادارة هذا الاسبوع لمناقشة كل المستجدات ومعرفة موقف اللاعبين الاجانب من العودة للقاهرة وإعلان القرار النهائى".

ويتواصل مسئولى الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبين من العودة للإسماعيلية، تمهيداً لتحديد موعد بداية أول تدريب وإخطار إتحاد الكرة بالموعد تمهيداً لإجراء مسحات كورونا ،وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16