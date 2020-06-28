شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح فايلر فى إغلاق صفحة "البلاك ليست" لخواجات الأهلى بعد جوزيه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة تفاصيل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد المفاوضات المكثفة التى تمت خلال الساعات الماضية والتى أسفرت عن إتفاق بين الطرفين على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد الذي سيكون لمدة موسم واحد بعدما وقع المدرب السويسري على عقود "أون لاين" خلال تواجده في مسقط رأسه لقضاء إجازة هناك تستغرق عدة أيام وسيعود أوائل الشهر المقبل.

وتحلم الجماهير الاهلاوية فى الوقت الحالى بأن يصنع فايلر تاريخاً كبيراً مع القلعة الحمراء خاصة وأن النادى الأحمر لم يستطع مدير فنى اجنبى الإستمرار معه لفترة طويلة بعد رحيل جوزيه عام 2011 .

نستعرض فى التقرير التالى أهم المدربين الذين جاءوا بعد جوزيه ورحلوا دون وضع بصمة حقيقة مع النادى الأحمر :-

* جاريدو

الإسباني خوان كارلوس جاريدو كان أول أجنبي يتولى تدريب الأهلي بعد رحيل مانويل جوزيه وكان بينهما حسام البدرى كمدير فنى أجنبى وتعاقد معه الأحمر عام 2014 خلال فترة تولى محمود طاهر رئاسة النادى الأحمر .

قاد جاريدو الأهلى للفوز بالسوبر المحلي والكونفدرالية الإفريقية، إلا أنه لم يستمر كثيرا بعد اللقب الإفريقي، حيث رحل عن القلعة الحمراء، في بدايات 2015، عقب توديع دوري الأبطال من دور الـ16 وخلافاته الكثيرة مع اللاعبين الكبار بالفريق ، بالإضافة لخسارته لبعض المباريات بالدورى .

* جوزيه بيسيرو

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تعاقد الأهلى مع البرتغالى جوزيه بيسيرو وكان من المدربين المصنفين في بلاده، تولى تدريب الأهلي في أواخر عام 2015 وقاده لصدارة الدوري، إلا أنه في أول عام 2016 تلقى عرضا مغريا من نادي بورتو ببلاده، الأمر الذي لم يقدر أمامه على الصمود، وفسخ تعاقده مع مسئولي القلعة الحمراء بالتراضي ورحل عن الأهلي .

* مارتن يول

أقوى المديرين الفنيين من حيث الأسم الذين جاءوا للدورى المصرى ، تعاقد معه الأهلي فبراير 2016، وتوج بالدوري مع المارد الأحمر، لكنه رحل بعد 6 أشهر فقط، أثر خسارته بلقب كأس مصر أمام الزمالك، وتوديع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

* باتريس كارتيرون

كان المدرب الفرنسي بمثابة الحل الأمثل للأهلي في صيف 2018، وقاد الفريق لنهائي دوري الأبطال، لكنه خسر اللقب بعد الهزيمة 4/3 في مجموع النهائي، وودع في نفس الوقت البطولة العربية من دور الـ16، ليرحل عن ملعب التتش خاصة وان الإدارة الحمراء كانت تبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسها امام الجماهير الحمراء خاصة وأن الفريق ودع البطولتين فى أقل من أسبوع وهو ما مثل صدمة كبرى للجماهير وقتها .

* مارتن لاسارتي

تعاقد الأهلي مع الاوروجيانى لاسارتى بداية موسم 2019، توج معه الفريق بلقب الدوري، لكن تعرض الأهلي معه لأكبر هزيمة في تاريخه الإفريقي بخمسة أهداف دون رد من صن داونز بطل جنوب أفريقيا وودع كأس مصر من دور الـ16 أمام بيراميدز، لتتم إقالته في شهر أغسطس الماضي.