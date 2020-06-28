المدير الفني لحرس الحدود: لدينا 4 حالات مصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود عن موقفه من إستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم و قرار وزارة الشباب و الرياضة بعودة النشاط الكروي في مصر .
حيث قال المدير الفني لفريق حرس الحدود خلال تصريحات هاتفية لبرنامج الحكم " نادي حرس الحدود يحترم قرار الدولة و قرار وزارة الشباب و الرياضة بعودة النشاط الكروي في مصر بعد توقف دام لأكثر من 3 شهور" .
و أضاف حليم في تصريحاته " من حقي كمدير فني لفريق حرس الحدود أطالب إتحاد الكرة بإعطائي فترة تأهيل طويلة بسبب توقف التمارين لمدة تتزايد عن 3 شهور , فنحن نحتاج لفترة تترواح من 7 إلى 8 أسابيع تأهيل" .
و عن المسحة الطبية لفريق حرس الحدود التي يجريها إتحاد الكرة , كشف حليم بوجود 4 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل النادي .
و تحدث المدير الفني لفريق حرس الحدود عن هشام حنفي زميله السابق بفريق حرس الحدود و نائب رئيس قطاع الناشين بالنادي الأهلي الحالي , حيث قال "هشام حنفي غني عن التعريف و مش مستاهل إن حد يتكلم عليه أو يقيم مستواه الفني كلاعب كرة قدم ".
يذكر أن برنامج الحكم يُذاع مساء يومي السبت و الثلاثاء من كل أسبوع في الثانية عشر منتصف الليل و ذلك على مدار ساعتين، على قناة الحدث اليوم.
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