ضياء السيد: أطالب الزمالك بمراجعة موقفه بشأن رفض استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، أن عودة الدوري هو قرار دولة، والذي جاء بعد عودة عدد كبير من المؤسسات وكذلك الحال ينطبق على الدوري، لان الأندية بها العديد من الموظفين وجاء قرار العودة مع اتباع الاجراءات الاحترازية.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج أون تايم سبورتس، أنه مع قرار عودة الدوري، ولا يعلم سبب اعتراض البعض على استئناف المسابقة، لافتا أن اللاعبين اقام البعض منهم حفلات الزفاف وحضر الكثير منهم تلك الحفلات، بالاضافة لخوض كثير منهم لمباريات خماسية.

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وأوضح، أنه يجب أن يتحدث الشخص المعترض على عودة الدوري بشأن الأمور الخاصة بضغط المباريات وليس الأمور الصحية فقط، محذرا اللاعبين من عدم اتباع الاجراءات الاحترازية.

وتابع:" أرجو ان يراجع الزمالك موقفه بشأن رفض استئناف الدوري، وأتعجب من هذا الموقف الذي يوافق على خوض دوري جديد ولا يقبل استئناف الموسم الجاري، رغم انه في الحالتين سيحتاج الفريق لخوض التدريبات في شهر يوليو.

وأشار إلى أن اللاعبين حصلوا على فترة كافية من الراحة، والأمور البدنية ستأثر على الجميع وليس فريق واحد، مؤكدا أنه في حال تعرض أي لاعب لإصابة بكورونا يجب عزله وتلقي العلاج المناسب.