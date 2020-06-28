هاني أبوريدة : مصر مؤهلة لاستضافة كأس العالم 2030

أكد هاني أبور ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، أن مصر مؤهلة لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2030.

ويري أبوريدة أنه مصر لديها فرصة جيدة لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم عام ٢٠٣٠ وسيكون أمرا جيدا وسيتم الإعلان عام ٢٠٢٤ ومصر قادرة على تنظيم المونديال مثلما أبهرت العالم في تنظيم كأس أفريقيا العام الماضي.

وأكد أن اعتماد لائحة اتحاد الكرة هي حق أصيل للجمعية العمومية وهناك بعض المقترحات على اللائحة المحترمة الحالية وأي تغيير سيكون طفيفا وغير كبير على الإطلاق في هذا الملف.

وأردف بأن الفيفا قرر دعم جميع الأندية في ظل الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا بجانب دعم الكرة النسائية، وهو مشروع تم التصويت عليه من جانب أعضاء

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مجلس الفيفا ومع العمل على تطوير مراكز التكوين في مختلف دول العالم، مشددا على أن الاتحادات الأهلية بمقدورها طلب قرض بقيمة مليون دولار من جانب الفيفا لدعم النشاط في ظل الظروف الحالية كدعم آخر لجميع الاتحادات.

وحول الخطاب المرسل إليه من جانب رئيسي وزراء أستراليا ونيوزيلاندا بشأن الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات عام ٢٠٢٣، مشيرا إلى أن الدولتين طلبا الدعم لملفهما المشترك، والاتحاد الدولي وشركاته المتخصصة قيمت الوضع والملفات وقدمت تقريرا لمكتب الفيفا وبالتالي تم التصويت على ملف أستراليا وكندا، وكانت هناك شفافية كبيرة في التصويت.

أكد أن الاتحاد الدولي لا يجبر أي دولة على إقامة النشاط مت عدمه ومهتم بالصحة العامة، وصاحب القرار في عودة النشاط هو الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وكذلك اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد والمعينة من الفيفا.

وحول ملف عودة النشاط أكد أنه كان يفضل اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي أندية الدوري أن يكون قبل اتخاذ أي قرار وكان مهما للغاية ويرى من الضروري اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية في وجود وزير الشباب والرياضة لبحث الأمور المتاحة والصعوبات المالية التي تواجهها الأندية في دعم النشاط، مشددا على أن الدولة لم تقصر مع الأندية واتحاد الكرة.

أبو ريدة وجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أجهزة الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي والذي كان مستهدفا نقله لأكثر من دولة والاتفاقية تعتبر إنجاز كبير لمصر وللدولة المصرية وتأكيد على اهتمام الرئيس بالرياضة المصرية ومختلف المجالات الأخرى.

