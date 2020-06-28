طارق يحيي : إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا

أكد طارق يحيي نجم نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي، أن باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف يحيي أن إصابة مرسي جاءت

بعد إجراء اللاعب الفحوصات والتحاليل، والتي أظهرت إيجابية عينة اللاعب، مشيرًا أن مرسي يخضع للعزل الصحي في الوقت الحالي مع لاعب آخر زميله بفريق الإنتاج الحربي.

وتابع طارق يحيي أن الحالة الصحية لباسم مرسي مستقرة وليست كما هو الوضع مع محمد عواد حارس الزمالك الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.