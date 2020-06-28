محمد زيدان : يورجن كلوب الأب الروحي لي وسبب رئيسي في نجاح محمد صلاح

أشاد محمد زيدان نجم المنتخب الوطني نادي بوروسيا دورتموند السابق، بالألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد زيدان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"

على قناة "النهار"، أن يورجن كلوب هو الأب الروحي له وأنه سبب رئيسي في نجاح محمد صلاح مع ليفربول.

وتابع: "كل اللاعبين تحب يورجن كلوب حتى من لا يلعب منهم.. وتحدثت معه بعد إنضمام صلاح الي ليفربول وليس قبله".

وأضاف: "محمد صلاح مجتهد جداً ومركز في الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر".