أتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته قبل مواجهة برشلونة

واصل أتلتيكو مدريد انتصاراته وحقق الفوز الرابع توالياً وذلك بعد تخطي ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1 السبت في المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبهذا الفوز عزز أتلتيكو مدريد مركزه الثالث (58نقطة) بفارق أربع نقاط عن اشبيلية.



وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 59 ليفتتحوا التسجيل برأسية لاعب الوسط الدولي ساوول نيغويز اثر ضربة حرة للانكليزي كيران تريبيير.



وضمن دييغو كوستا النقاط بعد تسجيله الهدف الثاني من نقطة الجزاء (73)، بعد خطأ من روبن دوارتي على ماركوس ليورنتي.



وفي الوقت البدل عن ضائع، ارتدت الكرة من يد قائد أتلتيكو كوكي الذي حاول إيقاف كرة أرضية من ضربة حرة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها خوسيلو صاروخية في المقص الايمن (90+2).



والفوز سيمنح أتيلتيكو، دفعة معنوية قبل مواجهته المرتقبة أمام برشلونة "المهتز" معنويًا، بتعادله أمام سيلتا فيجو (2-2)، وتحول دفة اللقب لصالح ريال مدريد، الذي قد ينفرد بالصدارة بفارق نقطتين حال فوزه على إسبانيول.



وبقي رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الـ15 بعد أن ذاق خسارته الثالثة تواليًا (الـ15 هذا الموسم).

المصدر: وكالات

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