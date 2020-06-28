رياضة | صالح جمعة يخضع لتعليمات فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يخضع لتعليمات فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمل صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلى، تدريباته فى صالة الجيم بمقر المارد الأحمر بالجزيرة، وذالك بجانب المران الجماعى المقام حالياً بالنادى، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى، والدوري المصري بعد فترة توقف استمرت أكثر من 3 أشهر بسبب عزو فيروس كورونا كوفيد-19 للعالم.

ويواصل صانع ألعاب الفريق تدريباته فى صالة الجيم بالجزيرة، وذالك بتعليمات من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، كما يخوض تدريبات بدنية شاقة.

وتعمد صالح جمعة افتعال بعض الأزمات والهجوم على المدير الفني رينيه فايلر فى أكثر من واقعة سابقاً، ليطلب السويسري خروجه من قائمة الفريق وعدم المشاركة في المران الذي يخضع إليه اللاعبين.