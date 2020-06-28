رياضة | كارتيرون يرفض ضم «نجم المصري» في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض ضم «نجم المصري» في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بناءاً على طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول.

باتريس كارتيرون يرفض ضم كريم العراقي

تحدثت مصادر صحفية عن رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، فكرة التعاقد مع ظهير أيمن منتخب مصر الأولمبي والنادي المصري، كريم العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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وأوضحت المصادر أن مسئولي الزمالك عرضوا العراقي على كارتيرون، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، وهو الأمر الذي رفضه المدرب الفرنسي.

وترددت أنباء مؤخرا عن توقيع كريم العراقي، على استمارات رغبة للانتقال إلى الزمالك، بعد الظهور الجيد للاعب في بطولة الأمم الإفريقية، تحت 23 سنة، التي أقيمت بمصر العام الماضي وهوا ما جذب اهتمام مسئولي الأبيض.

الجدير بالذكر أن العراقي، يتبقى له موسمان في عقده مع المصري، ويسعى مسؤولو الفريق البورسعيدي لتمديد التعاقد معه، قبل أولمبياد طوكيو الذي تأجل للعام المقبل.