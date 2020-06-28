رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب انتهاء مباريات اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب انتهاء مباريات اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم مساء أمس أربعة مباريات من ضمن منافسات الجولة ال32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم والذي يتواجد فريق برشلونة فر صدارته فى الوقت الحالى.

يظل الصراع مشتعل بين هدافي الدوري الإسباني، حيث يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الصدارة الترتيب برصيد 21 هدفًا، ولم يستطع التسجيل في مباراة أمس أمام فريق سيلتا فيجو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

و في المركز الثاني صاحب ال 17 هدف مهاجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما.

و قد توج الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم السابق بلقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 36 هدفً خلال المسابقة.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-

1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا

2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا

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3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا

4- لوكاس بيريز.. 11 هدفًا

5- لويس سواريز .. 11 هدفًا

6- روجر مارتي .. 11 هدفًا

7- أوكامبوس .. 11 هدفًا

8- ياجو أسباس.. 11 هدفًا

9- راؤول جارسيا .. 10 أهداف

10- أنخيل رودريجيز .. 10 أهداف