رياضة | طاهر محمد يطالب إدارة المقاولون بتسهيل المفاوضات مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر طاهر محمد يطالب إدارة المقاولون بتسهيل المفاوضات مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو النادي الأهلي للظفر بخدمات طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الرغبة متبادلة بين النادي الأهلي واللاعب، حيث يريد طاهر ارتداء القميص الأحمر خلال الموسم المقبل، لذا قام بالتواصل مع إدارة ناديه بشكل مباشر، مطالبهم بتسهيل الأمور من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء.

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حيث طلب طاهر من إدارة ناديه تخفيض المقابل المادي الكبير، حيث وضع المقاولون مبلغ 40 مليون جنيه، من أجل السماح برحيله للقلعة الحمراء.

طاهر أبلغ إدارة ناديه بوضع بنود في العقد الذي سيتم إبرامه بينه وبين القلعة الحمراء، بحيث يستفيد منها المقاولون العرب ماديًا مستقبلا، مثل نسبة من إعادة البيع أو الحصول على مقابل مادي في حال حصد بطولات.

جدير بالذكر أن طاهر صاحب الـ 23 عامًا، خاض مع المقاولون العرب 6 مباريات خلال الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.