رياضة | زيدان: لهذا السبب صلاح أفضل منى وعمرو زكي لم يتأقلم فى الاحتراف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان: لهذا السبب صلاح أفضل منى وعمرو زكي لم يتأقلم فى الاحتراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن محمد صلاح حالياً يلعب مع أقوي فريق في العالم وهو هداف هذا الفريق .

وأكد زيدان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " مقلتش أنا أفضل من صلاح وقلت إن كلوب قال لي لو كنت بنفس إلتزام صلاح كنت وصلت لمرحلة تانية خالص".

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وتابع: "كنت سأحقق نجاحات كبيرة، ربما أكثر من التي حققها محمد صلاح ولكن إذا كنت ملتزمًا خارج الملعب أكثر من ذلك ولو عاد بي الزمن لأصبحت أكثر تركيزاً وإلتزاما في الملعب وخارجه".

وأضاف: "أجريت عمليات جراحة للرباط الصليبي مرتين والغضروف أربع مرات وأعتقد أن ذلك أثر على مستوايي بشكل كبير".

وتطرق زيدان في نهاية حديثه عن أسباب عدم تألق عمرو زكي في الدوري الإنجليزي، مشددًا: " عمرو زكي لم يتأقلم مع الدوري الإنجليزي رغم بدايته القوية"