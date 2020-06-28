شكرا لقرائتكم اليوم.. لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة كورونا الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم ، الأحد، لاعبو الأهلي وعناصر الجهاز الفني والإداري والطبي لمسحة الكورونا الثانية بمقر النادي بالجزيرة بعد استئناف الفريق لتدريباته يوم الأربعاء الماضي بعد أنى أثبتت المسحة الأولى سلبية جميع العينات التي تم الحصول عليها من جهاز الكرة بالأهلي ، وينفذ مسئولو الأهلي الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد العودة للتدريبات، في الوقت الذي يتواجد 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، ويتم تقسيم اللاعبين للتدريب على مجموعتين، ويتم التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب.

على صعيد متصل ، أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى أن الفريق كان على أتم استعداد لعودة التدريبات، وهو ما ظهر خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد التى يخوضها الفريق حالياً عقب قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسماح للأندية للعودة إلى التدريبات الجماعية، والاستعداد لعودة الدورى من جديد بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم.

وأكد قمصان أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وضع برنامجا خاصا للاعبين خلال فترة التوقف اشتمل على جانب بدني، وهو ما ساهم بشكل كبير فى وصول اللاعبين لدرجة جيدة من معدل اللياقة، وهو ما ظهر مردوده فى الأيام الأولى لاستئناف التدريبات.

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وأوضح المدرب المساعد أن الجهاز الفنى يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول فى التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب.

وشدد قمصان على أن اجتماع اللجنة الخماسية مع المدربين الذى حضره مؤخراً كان هدفه الأساسى مناقشة الفترة الزمنية الكافية للتحضير بدنيا وفنيا لمراعاة ذلك خلال وضع جدول الدوري، مشيرا إلى أن فترة الإعداد الحالية كافية من أجل التحضير للمرحلة المقبلة.

وأضاف المدرب المساعد، أن حضور محمود الخطيب رئيس النادى جانباً من مران الفريق بعد استئناف التدريبات منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الجميع يدرك قيمة وحجم الخطيب كرمز للكرة المصرية، وأشار قمصان إلى أنه يأمل مثل باقى الرياضيين فى عودة الحياة من جديد وأن تدور عجلة الرياضة والكرة فى مصر مثلما حدث فى أوروبا، وأكد قمصان اقتراب عودة المصابين خاصة الثنائى حمدى فتحى ومحمد محمود، بالإضافة إلى تحسن حالة سعد سمير وكريم نيدفيد.