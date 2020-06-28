شكرا لقرائتكم محمود فايز: محمد صلاح لا يستطيع أن يقود الفراعنة لتحقيق البطولات بمفرده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، إن هيكتور كوبر المدير الفنى السابق تسلم منتخب مصر فى فترة صعبة بسبب عدم صعود الفراعنة لأمم افريقيا على مدار اكثر من دورة، بجانب عدم وجود القماشة التى يستطيع المدرب تنفيذ فكره من خلالها.
أوضح فايز فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، أن المنتخب ضم مروان محسن مهاجم الأهلى لقائمة المونديال رغم أنه كان بديلا لوليد أزارو مهاجم الأهلى الأساسى الذى لم ينضم لمنتخب المغرب من الأساس.
وتابع مدرب منتخب مصر السابق أن عبد الله السعيد ليس له بديل فى منتخب مصر وكنا نحاول تجهيز محمد مجدى أفشة ولكنه كان يحتاج مزيدا من الوقت، مشيرا الى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى برغم نجوميته ومهاراته الكبيرة لكنه لا يستطيع أن يلعب بمفرده ويقود منتخب مصر لتحقيق البطولات بمفرده.
من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً مع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الأحد، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.
كما تضمن الجلسة بين البدرى ومسئولى اللجنة الخماسية معرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية، تمهيداً لاستئناف النشاط.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود فايز: محمد صلاح لا يستطيع أن يقود الفراعنة لتحقيق البطولات بمفرده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.