شكرا لقرائتكم على عاشور: لعبت للزمالك عدة مواسم دون مشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال على عاشور، لاعب المقاولون ومنتخب مصر السابق، إنه ضمن الجهاز الفني لفريق الرديف 21 سنة في مصر المقاصة باعتبارها فكرة رائعة لإمداد الفريق الأول بلاعبنا جدد، وأضاف لاعب المقاولون ومنتخب مصر السابق، في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1، عشت تجربة تدريبية في الجهاز الفني للجزيرة الإماراتي تحت 20 سنة وحاليا 6 لاعبين يلعبون في الفريق الأول هناك ، مضيفا دربت أهلى طرابلس الليبي وتأهل الفريق في حينها إلى دوري أبطال أفريقيا.

وواصل حديثه كما أنى توجت ببطولة الدوري الإمارتى مع فريق الجزيرة تحت 15 عاما وأتمنى ترك بصمة مع كل فريق.

وتابع : "صنعت تاريخي أفخر به كلاعب في المقاولون ولكن لم أصل إلى طموحي في التدريب حتى الآن" ، مضيفا "لعبت لنادى الزمالك وعمري 18 سنة والدوري اتلغي في أول موسم وبعد 4 أيام تدربت مع الفريق الأول مع جمال عبد الحميد وطارق يحي وكنت متواجد أثناء فوز الزمالك ببطولتى دوري 91/1992 ولكنى لم أشارك نهائيا".

وأضاف : تجاوزت 360 مباراة مع المقاولون وسجلت 57 هدف خلال 12 سنة وحصلت على بطولة افريقيا 1996 ومن قبها كاس مصر 1995 ، ودمت عندما تلقيت عدة عروض احترافية من النمسا وقضيت شهر في الصين.

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وعن عروض الزمالك لضمه قال منذ رحيلي عن الزمالك وأتلقى عروض منه دائما للعودة حتى بعدما وصل عمري 30 سنة وطلبني أوتوفيستر بالاسم وطلبت 600 ألف كاش في 3 سنوات فرفضوا وندمت على ذلك.

وأكمل رشحت تامر عبد الحميد لاعب المنصورة للانضمام إلى الزمالك، وقال حلمى طولان سيتم التعاقد معكما سويا لكنى وقعت للمقاولون العرب على بياض مقابل 90 ألف جنية في الموسم الواحد.