شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: لا أستطيع إجبار الجهاز الفني أو اللاعبين على خوض التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، لا أستطيع إجبار الجهاز الفني أو اللاعبين على الالتزام لأننا في ظروف غير طبيعية، ولا أستطيع إجبار أي لاعب على خوض التدريبات، وأضاف المشرف على الكرة بالزمالك، في تمداخلة هاتفية لبرنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1، مستعد للعب دوري جديد في شهر سبتمبر ، أو منحنا بعض الوقت لإعادة ترتيبات الفريق الطبية والبدنية والفنية .

وأكد أمير مرتضى ، استقرار حالة محمد عواد حارس الفريق المصاب بفيروس كورونا، قائلا : إن حالة محمد عواد مستقرة صحيا ولكنه متأزم نفسيا وسيجري مسحة جديدة خلال 5 أيام.

وتابع أمير مرتضى، " لسنا ضد استئناف النشاط الرياضي ولكن ضد عودة الدوري ب 17 أسبوع متبقي" ، مضيفا أن كثرة الإصابات وضغط المباريات أكبر أزمات عودة الدوري علاوة على التوقفات الخاصة بالأندية والمنتخب الوطني والعسكري ويوجد استحالة لضغط المباريات مؤكدا أنه من المستحيل إقامة 17 مباراة في الدوري خلال شهرين فقط .