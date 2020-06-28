شكرا لقرائتكم محمود فايز: ادعاء الإصابة سبب استبعاد باسم مرسى.. ونبيه برئ من دم غالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، أن باسم مرسى ادعى الإصابة فى مباراة مصر وغانا فى تصفيات كأس العالم وغادر الملعب، وهو ما تسبب فى قرار هيكتور كوبر المدير الفنى السابق باستبعاده، بجانب تصريحات باسم مرسى بأنه "مش متابع" وكل ذلك ادى الى استبعاده بشكل نهائى.

وأوضح فايز، أن أزمة حسام غالى لم تكن مع أسامة نبيه وإنما كانت مع هيكتور كوبر بسبب تدخلات غالى فى الشئون الفنية وتراجع مستواه، موضحا أن نبيه كان من أشد المقتنعين بحسام غالى وكان يراه أفضل لاعب فى المنتخب فى هذه الفترة.

وتابع فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، أن رمضان صبحى كان سيتم ترحيله من الجابون بعد اعتراضه على الاستبدال فى اول مباراة، ولكنه اعتذر وتقبل كوبر اعتذاره وتم تجميده ولكن الاصابات أجبرتنا على عودته، ونفس الامر بالنسبة لكهربا تم استبعاده فترة عندما القى زجاجة مياه على الارض بعد استبداله.

وقال محمود فايز، إن هيكتور كوبر المدير الفنى السابق تسلم منتخب مصر فى فترة صعبة بسبب عدم صعود الفراعنة لأمم افريقيا على مدار أكثر من دورة، بجانب عدم وجود القماشة التى يستطيع المدرب تنفيذ فكره من خلالها.

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أوضح فايز فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، ان المنتخب ضم مروان محسن مهاجم الأهلى لقائمة المونديال رغم أنه كان بديلا لوليد ازارو مهاجم الأهلى الأساسى الذى لم ينضم لمنتخب المغرب من الأساس.

تابع مدرب منتخب مصر السابق أن عبد الله السعيد ليس له بديل فى منتخب مصر وكنا نحاول تجهيز محمد مجدى أفشة ولكنه كان يحتاج مزيدا من الوقت، مشيرا الى أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى برغم نجوميته ومهاراته الكبيرة لكنه لا يستطيع أن يلعب بمفرده ويقود منتخب مصر لتحقيق البطولات بمفرده.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً مع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الأحد، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

كما تضمن الجلسة بين البدرى ومسئولى اللجنة الخماسية معرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية، تمهيداً لاستئناف النشاط.