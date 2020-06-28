شكرا لقرائتكم طارق يحيي: إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا بعد اجراء مسحة مع ناديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي مقدم برنامج "زملكاوي" إصابة الحاسم باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي بفيروس كورونا، وقال طارق يحيي عبر برنامجه المذاع بقناة الزمالك الفضائية: "نتيجة عينة باسم مرسي التي خضع لها مع الانتاج الحربي ظهرت إيجابية واللاعب يخضع حالياً للعزل".

ويلعب حاليا باسم مرسي مع الإنتاج الحربي بعد الرحيل من صفوف الفريق الأول بالزمالك وخوضه تجربة في سموحة لم يكن موفقاً فيها.

وتمنى طارق يحيي الشفاء العاجل لمهاجم منتخب مصر السابق والذي تم استبعاده بعد طلب التبديل بأحد المباريات التي خاضها الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا.

Advertisements

تقمص باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق وفريق الإنتاج الحربى الحالى دور الفنان محمد رمضان فى مسلسل البرنس مع نجله، عبر تطبيق تيك توك، حيث قلد الخناقة التى جمعت رضوان البرنس مع مع أحد المساجين، فور دخوله للسجن، بسبب مشادتهم وإفترائهم على صديقه شقيق علا.

وحقق مسلسل "البرنس" نجاحاً جماهيرياً فى موسم رمضان الماضى فهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي وريم سامي.