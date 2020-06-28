شكرا لقرائتكم هشام حنفي يعلق على بيان لاعبي الزمالك برفضهم عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق هشام حنفي لاعب الأهلي السابق و نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي على بيان لاعبي الزمالك برفضهم لإستكمال منافسة الدوري هذا الموسم بعد توقف دام لأكثر من 3 شهور .
و قال حنفي، فى تصريحات تليفزيونية: " الدولة أقرت بعودة النشاط الرياضي في مصر و بدأت في العودة للحياة الطبيعية من جديد بفتح السينمات و المقاهي و المسارح ، فماذا نرفض عودة عملنا و هو لعب كرة القدم ؟".
و أضاف حنفي في تصريحاته "لو مشينا بمبدأ أننا خايفين من فيروس كورونا و مش هنلعب غير لما نلاقي مصل أو علاج للفيرس , يبقى كل الناس اللي نزلت شغلها دي هتموت " .
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم تركيب ممرات تعقيم فى الاستادات التى ستستضيف مباريات الدوري والتى ستستأنف فى شهر أغسطس المقبل بعد قرار الدولة بإستئناف الأنشطة الرياضية الفترة المقبلة ، و ضرورة التعايش مع فيروس كورونا.
أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد المسحة الثانية التى سيخضع لها لاعبو أندية الدورى الممتاز بعد إجراء أغلب الأندية للمسحة الأولى مؤخراً، وظهر معها 11 حالة إيجابية من أندية طنطا وإنبى والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى.
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