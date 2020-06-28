شكرا لقرائتكم نجم المقاولون السابق: محمد صلاح كان ظهير أيسر وغيرت مركزه علشان عيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعيد الشيشينى نجم المقاولون العرب السابق، أن مركز محمد صلاح فى بداية ظهوره مع ناشئين المقاولون كان ظهير أيسر.

وأكد الشيشينى فى تصريحات تليفزيونية، أن صلاح فى أول مباراة مع قطاع الناشئين كانت أمام إنبى وأهدر 4 أهداف محققة، وكان غاضب جدا عقب المباراة لدرجة "البكاء" وأبلغته أننى سأغير مركزك الفترة القادمة لكى يستطيع من خلاله إحراز الأهداف، ونقلته من الظهير الايسر إلى مركز الجناح.

وأكمل أنه لم يتوقع وصول صلاح والننى للعالمية وطريقة تفكريهم وراء تألقهم وظهورهم بمستوى مميز مع أكبر الأندية على مستوى العالم.

لم يأتي تتويج الفرعون المصري محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي سهلا ولا مفروشا بالورود، انما جاء بعد رحلة كفاح شهدت العديد من المنعرجات الفنية والنفسية وواجه لاعبنا المصري تحديات جمة نجح في التغلب عليها، ليثبت أن الإرادة المصري لا يمكن أن تنكسر مهما كانت التضحيات والتحديات.

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ورفع صلاح لقب البريميرليج مع فريقه ليفربول ليكسر صمود 30 عاما عاند فيها الحظ الفريق الإنجليزي، ويتوج الفرعون بأول لقب دوري إنجليزي كان أحد أهم عناصر الفوز به، بعدما فاز من قبل بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في موسم لم يشهد مشاركة اللاعب المصري سوى في 3 مباريات فقط ولدقائق معدود.

وتحدث صلاح في حوار لشبكة BeiN Sportk FU، بعد التتويج قائلا أن الفوز بالدوري الإنجليزي أمر رائع بالنسبة للنادي وللمدينة ككل. موضحا أنه حقق الآن الهدف الأكبر له والذي حدده لنفسه منذ قدومه إلى ليفربول.

وقال صلاح: "حين أضع أمرا في رأسي وأريد تحقيقه، دائما أستطيع تحقيقه. حين أقتنع بشيء ما وأريد الوصول له، الحمد لله أصل له في النهاية، حقا كانت خسارة الدوري في السنة الماضية صعبة طبعا، لكن تقييمي للوضع أننا كنا نسير بخطى ثابتة ومنتظمة منذ انضمامي قبل ثلاث سنوات. وصلنا لمرحلة كبيرة من التأقلم والتحسن، ولذلك لم أحزن كثيرا لعلمي بأننا على الطريق الصحيح للتطور".