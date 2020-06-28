شكرا لقرائتكم ضياء السيد: أنا مع عودة الدوري وعلى الزمالك مراجعة موقفه الرافض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عودة الدوري في موعده المحدد في 10 أغسطس المقبل ، ناصحا الزمالك بضرورة مراجعة موقفه الرافض لاستكمال المسابقة، وقال المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، على قناة on tume sport 1 ، أنا مع قرار عودة الدوري العام لهذا الموسم ولاعيبة مصر اتجوزت وسافرت الساحل ولعبت خماسي في الحظر ولم يحدث معاقبتها متسائلا هل عاقبت الأندية اللاعبين الذين اخترقوا الحظر وقواعد التباعد الاجتماعى.

وأضاف ضياء السيد، أن حسن فريد ووائل جمعة تعرضا للخيانة من قائمتهما في انتخابات اتحاد الكرة ، مؤكدا أن معظم الانتخابات تتم عن طريق التربيطات والمجاملات سواء في اتحاد الكرة أو الجمعية العمومية أو انتخابات الأندية المصرية.

وأكد ضياء السيد، أن كرة القدم صناعة مهمة وأن محمد صلاح يعتبر سفيرا كبيرا للكرة المصرية ولم يتوقع أحد تطوره بهذا الشكل وتألقه للعالمية والفضل لله أولا ثم صلاح في رحلة التألق وأن وكيله رامي مهم جدا في رحلته بعد الانتقال من تشيلسي واختيار رامي ليكون وكيله ويبدأ مشوار الإبداع .

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وشدد ضياء السيد، على أن البيئة التدريبة والتنظيمية غائبة عن اتحاد الكرة والأندية المصرية معتبرا أن المدرب مظلوم واللاعب أيضا مظلوم حتى أن المقاولون العرب غابت عن تخريج صلاح جديد منذ سنوات عديدة.

واختتم ضياء السيد، لو كنت مسئول في الأهلى فسأعلن رحيل صالح جمعة فورا حتى لو لنادى منافس بأي سعر لأنه يمثل ضغوط كبيرة على الفريق.