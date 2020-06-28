شكرا لقرائتكم مدرب الفراعنة السابق: أداء مصطفي محمد حاليا أفضل من مروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمل تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر، جهاز المنتخب الفني بقيادة أجيري مسئولية الفشل الأفريقي في كأس أمم أفريقيا السابقة 2019، وأضاف المدرب العام السابق لمنتخب مصر في برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1، أن مروان محسن واحد من أفضل المهاجمين في العشر سنوات الأخيرة وهو مهاجم كبير ولا غنى عنه في منتخب مصر ، مضيفا أن مصطفى محمد مستقبل الكرة المصرية ، معتبرا أن أداء مصطفي محمد حاليا أفضل من مروان محسن

وأكد أن وليد سليمان لم يشعر بأى ضغوط لأنه لاعب كبير، مضيفا أن مصطفى محمد رائع مع الزمالك ويقدم مستويت جيدة، كما أن محمد محمود من أفضل اللاعبين لكن الإصابة أثرت عليه .

وأشاد تتو جارسيا، أن طارق حامد لاعب من طراز مختلف وكوكا مهاجم رائع ويجيد اللعب فى أكثر من مركز ويمتلك مقومات مختلفة عن رؤوس الحربة التقليدين.

كما يري أنه يجب على محمد صلاح البقاء في ليفربول وبرشلونة ليس الأفضل له حاليا، ولكن الأفضل أن ينتقل إلى ريال مدريد فهو الأنسب له حاليا لانه لاعب قائد ومن أعظم 3 لاعبين في العالم في الوقت الحالي.

قال تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أكرر اعتذاري للشعب المصري بسبب عدم الظهور بالشكل لمناسب عما حدث في أداء الأمم الافريقية 2019 لان هذا ليس مستوانا وليس ما أردانا تحقيقه .

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وأرجع تأخر محمد صلاح والنني في الانضمام لمعسكر المنتخب للتأثير على أداءنا فى كأس الأمم الافريقية ، وتأخر بعض اللاعبين في تجمع المنتخب سبب الإخفاق .

وأكد تيتو جارسيا أن طريقة أجيري مع منتخب مصر كانت رائعة وخطتنا كانت تسجيل اكبر عدد من الأهداف وليس الاعتماد على صلاح فقط، مضيفا لا أعلم سبب ظهور منتخب مصر بمستوي متواضع في أمم أفريقيا والحالة البدنية كانت مختلفة ولم تتوفر لدينا المقومات الذهنية والبدينة.

وواصل حديثه حاولت إبقاء عمرو وردة في المعسكر لانه ليس لدينا توافر الأدلة واستغله البعض للتأثير على الفريق ، و عمرو وردة أخطا ولكن خارج معسكر المنتخب وتمسكت بوجوده.

وتابع جارسيا حديثه قائلا أتواصل مع كل جهاز المنتخب ولم أتمكن من التواصل مع هانى رمزي بعد البطولة، مضيفا كانت لنا بعض الأخطاء فى اختيار اللاعبين فى الأمم الافريقية 2019 ، مضيفا أن الجماهير المصرية تعشق الطريقة الهجومية