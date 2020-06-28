شكرا لقرائتكم الأهلي يغير برنامج التدريبات الجماعية للفريق بداية من الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الجهاز الفني للنادي الأهلي تعديلاً على برنامج تدريبات الفريق الجماعية خلال الأسبوع الجاري، واستقر مسئولو النادي الأهلي على خوض التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بشكل طبيعي وبنظام المجموعة الواحدة بداية من بعد غداً الثلاثاء.

وينتظر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع المدرب العام ديفيد نتيجة المسحة الخاصة باللاعبين التي ستظهر مساء الاثنين على أقصى تقدير لإبلاغ اللاعبين بقرار خوض التدريبات على مجموعة واحدة وليس مجموعتين كما هو معتاد حالياً.

ويخوض الأهلي مرانه اليومي غداً على مجموعتين حيث ستخضع المجموعة الأولى للعينات عقب انتهاء المران وللثانية في نفس التوقيت قبل بداية تدريباتهم اليومية.

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وينتظر مسئولي النادي الأهلي وصول السويسري رينيه فايلر المدير الفني مطلع الشهر المقبل للإشراف بنفسه على التدريبات الجماعية التي ستقام خلال الفترة المقبلة استعداداً لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفض المدير الفني للأهلي رينيه فايلر حصول لاعبيه على راحة من التدريبات الجماعية حتى الجمعة المقبلة والتي ينتظر أن تكون موعد الإجازة الأسبوعية للفريق.

ويخضع اليوم ، الأحد، لاعبو الأهلي وعناصر الجهاز الفني والإداري والطبي لمسحة الكورونا الثانية بمقر النادي بالجزيرة بعد استئناف الفريق لتدريباته يوم الأربعاء الماضي بعد أنى أثبتت المسحة الأولى سلبية جميع العينات التي تم الحصول عليها من جهاز الكرة بالأهلي ، وينفذ مسئولو الأهلي الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد العودة للتدريبات، في الوقت الذي يتواجد 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، ويتم تقسيم اللاعبين للتدريب على مجموعتين، ويتم التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب.