شكرا لقرائتكم محمد سعد سمير يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى فى طلائع الجيش استعداداً للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ محمد سعد سمير مدافع الطلائع الصاعد فترة العلاج الطبيعى بداية من هذا الاسبوع بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى شملت ثلاثة أسابيع كاملة عقب إجرائه جراحة باليد تبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، وفضل اللاعب إجراء الجراحة خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا لتخفيض فترة غيابه عن فريقه ، وبدأ الطلائع فترة الاعداد لعودة مسابقة الدوري بعد تجميد دام 4 شهور كاملة منذ مارس الماضى.

وفي وقت سابق قال محمد سمير سعد فى تصريحات خاصة : "ألعب فى صفوف طلائع الجيش منذ 6 سنوات وبعد قدومى للنادى بثلاث سنوات فقط، أرسل الأهلى فاكساً رسمياً لإدارة الطلائع لضمى بعدما شاهدونى فى مباريات الناشئين لكن إدارة النادى رفضت الاستغناء عنى".

وعن طموحه فى الفترة المقبلة قال محمد سمير: "نفسى احترف خارج مصر زى محمد صلاح وتريزيجيه، وتم تصعيدى للفريق الأول للطلائع منذ بداية الموسم وألعب فى صفوف منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وعازم على مواصلة رحلة الاجتهاد حتى أصل لصفوف المنتخب الأول".

وقال مدافع طلائع الجيش: "مثلى الأعلى محلياً سعد سمير وعالميا راموس".

وعن علاقته بشقيقه سعد سمير قال مدافع طلائع الجيش: "سعد هو اللى مربينى ودايما بينصحنى أتعب وأجتهد عشان ربنا يكرمنى، وبتعلم منه كل حاجة هو مر بفترة صعبة فى الإصابة وبإذن الله هيرجع يكسر الدنيا تانى".

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وعن المقالب التى يصنعها شقيقه سعد سمير علق مدافع الطلائع: "أنا اللى بعمل فيه مقالب وبخلص طبق الفاكهة بتاعه، وصحابه تريزيجيه ورمضان صبحى قالولى هتبقى أحسن من سعد سمير".

وعن مواجهة سعد سمير فى الملعب قال مدافع الطلائع: "لم ألعب أمام سعد حتى الآن ولكن لو حصل هألعب كويس جدا".

من ناحية أخرى ، طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش من العقيد محمد المهدى مدير قطاع الناشئين بناديه ضرورة ترشيح عدد من العناصر الواعدة فى مختلف المراكز تمهيداً للاستعانة بهم مع عودة النشاط الكروى ، لاسيما أن بسيونى يؤمن بضرورة منح الفرصة للناشئين مبكراً لإكتساب الخبرة وإفادة الفريق مع اللجوء لسياسة البيع والشراء للصفقات فى نطاق محدود للغاية ، ويناقش عبد الحميد بسيونى مع معاونيه خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدوري وموعد اقامة المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تفشى فيروس كورونا .