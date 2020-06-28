شكرا لقرائتكم أحمد دياب: انتظروا فريق "ZED" فى الدورى الممتاز.. ونختلف عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد دياب، العضو المنتدب لشركة zed، إن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل ظهور فريق النادى فى الدورى المصرى الممتاز.

وأكد دياب فى تصريحات تليفزيونية، أن استراتيجية نادى زيد قائمة على الاستثمار فى قطاع الناشئين، موضحًا أن الفريق يضم فريق أول لكرة القدم بالإضافة لسبع فرق ناشئين.

وتابع العضو المنتدب لشركة zed: "البدء فى الفرع الثانى والاستاد الخاص بالفريق قبل نهاية العام الحالي، وخطة الفريق هى التواجد بالدورى الممتاز خلال ثلاثة مواسم قادمة".

وأضاف: "تجربتنا مختلفة عن تجربة بيراميدز وأقرب لتجربة أياكس أمستردام الهولندى، وتجربة زيد أيضاً مختلفة عن تجربة الجونة وساويرس ناجحين فى كل تجاربهم".

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وقال أحمد دياب، أن فكرة فريق الحلم 2030 بدأت مع بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، ومن حسن حظنا وجود هذا الكم من النجوم ضمن مجلس الإدارة وجميعهم قادرين على إنجاح المشروع".

وتابع: "مجلس إدارة زيد يضم محمد زيدان وسيف زاهر وأحمد حسام ميدو وأحمد حسن وعماد متعب وحازم إمام، مضيفا: "لن أخوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة وتركيزى حالياً مع فريق zed".